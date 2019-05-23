” يطالبون بمحاكمة أردوغان ” ..حقوقيون يتظاهرون أمام سفارة تركيا بباريس

باريس(صدى):

تظاهرعدد من الحقوقيين الفرنسيين بمشاركة عدد من النشطاء الفلسطينيين ، أمام السفارة التركية فى باريس، للتنديد بجرائم النظام التركى والمطالبة بمحاكمة رجب طيب أردوغان كمجرم حرب.

وجاء ذلك بعد قتل السلطات التركية للمواطن الفلسطينى زكى مبارك فى سجون أنقرة.

ويذكر أن التظاهرات أمام السفارات التركية حول العالم مستمرة لفضح جرائم النظام التركى، ولفت انتباه دول العالم لما يجرى فى السجون التركية التى تتواجد بها الآلاف الأبرياء والذين يتعرضون للتعذيب.