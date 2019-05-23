بالصور.. تشابه كبير بين جندي شارك في حادثة الحرم مع عسكري ” العاصوف “

عادل الحربي(صدى):

انتشر في مواقع السوشيال ميديا قصة “محمد الحيدري” أحد الجنود المشاركين في تطهير المسجد الحرام، حيث ظهرت صور توضح الشبه بينه وبين جندي في العاصوف.

ومن جهته، أوضح حفيد الحيدري “أحمد محمد”، أن جده شارك في عملية تطهير الحرم ضمن آلاف الجنود المشاركين، وأعطي أوسمة، ولم يكن جده داخل الحرم، إلا أن البعض ربط بسبب الشبه الوارد بالصورة القديمة والممثل الذي يؤدي دور الجندي داخل الحرم.

ولفت أحمد: “جدي يعيش في جدة، ويتذكر الكثير من الأحداث التي عاصرها في تلك الفترة، ويحكي دائماً لنا قصص مواقف الحادثة، وهو يذكرها جيدا”.

وأبان أحمد: “الكثير من المعلومات التي تنقل عبر التواصل، تفتقد الدقة، وفيها شيء من المبالغة، وهو ما يمكن أن يحرف القصة الحقيقية”.