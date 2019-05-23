ناصر القصبي: مسلسل العاصوف غير مأخوذ من ” بيوت من تراب “

الرياض(صدى):

أكد الفنان ناصر القصبي، أن مسلسل ” العاصوف ” غير مأخوذ من رواية ” بيوت من تراب ” ؛ لأنه لا يوجد رواية أصلًا.

وقال ” القصبي ” في تصريح له: أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف وأجد معلومة مغلوطة تتداول بكثرة حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي وهي أن العاصوف مأخوذ من رواية بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي والصحيح لا يوجد رواية أصلاً وفكرة العمل جاءت للمسلسل نفسه الذي كان اسمه بيوت من تراب وغيرناه إلى العاصوف.

ومسلسل العاصوف، هو مسلسل درامي سعودي تدور أحداثه، بين في فترة عامي 1390 هـ / 1970 و1395 هـ / 1975، ويتطرق للحياة الاجتماعية بمناسباتها العامة والخاصة، والواقع الثقافي والاقتصادي للمجتمع في السبعينيات.

وأحدث المسلسل ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعدما عرض قصة اقتحام الحرم المكي على يد جهيمان وجماعته، إذ أصبح حديث الصحافة عربيًا وعالميًا.