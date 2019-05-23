بالفيديو.. مواطن يضع خطة ذكية لاصطياد ذئب يأكل قلوب الماشية في المدينة 

نايف السالم(صدى):

خلص مواطن يدعى فهد الصاعدي الحربي أهل منطقته من ذئب شرس يعدو على ماشيتهم في وادي ريم جنوب المدينة المنورة، وبعد محاولات عديدة، وضع الشاب خطة ناجحة لاصطياد الذئب، والسيطرة عليه، بواسطة صندوق شبكي.

وقال المواطن في تصريحات صحفية: ” أتعب الذئب ملاك الماشية لدينا في وادي ريم، أحد أحياء المدينة المنورة، والذين حاولوا مرارًا اصطياده دون جدوى، ففكرت في الدخول تحدّ لإمساكه، وعملت مصيدة من حديد وأشياء بسيطة بطريقه سهلة وغير مكلفة، وبعد اكتمال الخطة، أخذتُ عهدًا على نفسي بعدم قتله أو أذيته، وبالفعل تم تركيب المصيدة في عدة أماكن ولمدة ٣ أشهر “.

وأشار المواطن: ” لاحظت ذكاء الذئب الذي كنت أتابعه بالكاميرا، وجاء إلى موقع الفخ ثلاث مرات وسقط في المرة الثالثة، وبمجرد إمساكه قمت بإكرامه ووضعت وجبة طعام له عبارة عن ذبيحة كاملة، فلم يأكل منها سوى القلب والكبد، وعرفت أنه لا يأكل إلا الأكباد والقلوب، ولا يأكل أي شيء من الذبيحة، وأصبحتُ أوفر له الطعام الذي يحبه “.