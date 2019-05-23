بالفيديو.. صلاة التراويح في النهار تحت الشمس والقمر في آن واحد 

أوسلو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه المسلمين في النرويج القطب المتجمد الشمالي، وهم يصلون التراويح في النهار تحت الشمس والقمر في آن واحد.

وذكر الله هذه الظاهرة في سورة الكهف في قصة ذي القرنين، “ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ”.

وأبان المصور، أن هذه الآية لم يجد العلماء لها تفسير في الأزمنة الماضية، لأنهم لم يصلوا إلى أماكن بعيدة، لكنها في هذا الفيديو اتضح تفسير الفيديو.