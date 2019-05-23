ضمن مبادرة القيم والأخلاق خير أمة .. مدني المدينة يفعل مبادرة ” وصال “

حسين العلي(صدى):

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أمس الأربعاء 17 من رمضان 1440 بتفعيل مبادرتها في القيم والأخلاق (وصال) في أولى فعالياتها (ودّ) والتي تأتي ضمن مشاركتها في مبادرة القيم والأخلاق ( خير أمة) والتي تهدف لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع في شتى المجالات.

وتهدف فعالية (ود) تجسيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحدإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والتي تتمثل في التواصل مع رجال الدفاع المدني المتقاعدين منذ عشرات السنين وتقوية أواصر المحبة والتواصل من جديد.

وقد صرح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي: بأن مبادرة “وصال”تأتي إيماناً منا بأهمية التواصل مع زملائنا الذين سبقونا في ميدان العمل، ويعد التواصل معهم واجباً علينا من باب الوفاء والتقدير لهم إضافة إلى الجانب الودي والذي كان له أبلغ الأثر في نفوسهم.

من جانبه قال مدير الادارة العامة للسلامة العقيد دكتور خالد العتيبي: أن فعالية ودّ هي أولى فعاليات مبادرة وصال والتي تندرج تحت مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة)و ستستمر مبادرة وصال على مدار شهرًا كامل، يتخللها عدة فعاليات وهي ودّ، قرب، رحماء و أخيراً بسمة، بمعدل فعالية في كل أسبوع.