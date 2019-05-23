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بالفيديو والصور.. ” قوس قزح ” يزين سماء محافظة أضم

بالفيديو والصور.. ” قوس قزح ” يزين سماء محافظة أضم
حامد العمري(صدى):

عاشت محافظة أضم مساء أمس الأربعاء أجواء ماطرة ، وهطلت أمطارا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة ، سالت على إثرها الكثير من الأودية والشعاب ، وكانت على المحافظة والمراكز مثل ” الجائزة -المرقبان – ربوع العين ” والقرى المجاورة لها.

وتمكن مجموعة من هواة التصوير ، من التقاط ظاهرة ” قوس قزح ” التي تنتج عن هطول الأمطار ، حيث صنعت منظرًا رائعًا مع “جبل حبينة” والذي يعد من أشهر وأكبر جبال المحافظة .

وقد تزينت به سماء المحافظة والذي بدا واضحاً في السماء ، وتشهد “أضم” على مدى الأيام الماضية ، هطول أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5304 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله

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