بالفيديو والصور.. ” قوس قزح ” يزين سماء محافظة أضم
عاشت محافظة أضم مساء أمس الأربعاء أجواء ماطرة ، وهطلت أمطارا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة ، سالت على إثرها الكثير من الأودية والشعاب ، وكانت على المحافظة والمراكز مثل ” الجائزة -المرقبان – ربوع العين ” والقرى المجاورة لها.
وتمكن مجموعة من هواة التصوير ، من التقاط ظاهرة ” قوس قزح ” التي تنتج عن هطول الأمطار ، حيث صنعت منظرًا رائعًا مع “جبل حبينة” والذي يعد من أشهر وأكبر جبال المحافظة .
وقد تزينت به سماء المحافظة والذي بدا واضحاً في السماء ، وتشهد “أضم” على مدى الأيام الماضية ، هطول أمطارٌ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة .
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5304 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله