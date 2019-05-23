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بالفيديو.. الدفاع الوطني يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام مطفأة الحريق

بالفيديو.. الدفاع الوطني يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام مطفأة الحريق
عادل الحربي(صدى):

أكد المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة اقتناء ” طفاية الحريق ” ببعض الأماكن كـ ” المنزل والسيارة والمكتب ” ؛ وذلك للحماية من مخاطر الحرائق التي تندلع فجأة.

ونشر الدفاع المدني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” ، أوضح فيه الطريقة الصحيحة لاستخدام ” مطفأة الحريق ” ، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

– اسحب مسمار أمان المطفأة الموجود في الجزء العلوي من المقبض.
– اضغط على ذراع أومقبض التشغيل.
– وجه مادة الإطفاء إلى قاعدة اللهب مع تحريك الخرطوم ناحية اليمين واليسار لتغطيبة الموقع.
– لا تقف عكس اتجاه الريح حتى لا تتأثر بالحرارة، وانخفض حتي لا تتأثر بالدخان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5304 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يبطي بساعة الشر

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