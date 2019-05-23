بالفيديو.. الدفاع الوطني يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام مطفأة الحريق
أكد المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة اقتناء ” طفاية الحريق ” ببعض الأماكن كـ ” المنزل والسيارة والمكتب ” ؛ وذلك للحماية من مخاطر الحرائق التي تندلع فجأة.
ونشر الدفاع المدني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” ، أوضح فيه الطريقة الصحيحة لاستخدام ” مطفأة الحريق ” ، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
– اسحب مسمار أمان المطفأة الموجود في الجزء العلوي من المقبض.
– اضغط على ذراع أومقبض التشغيل.
– وجه مادة الإطفاء إلى قاعدة اللهب مع تحريك الخرطوم ناحية اليمين واليسار لتغطيبة الموقع.
– لا تقف عكس اتجاه الريح حتى لا تتأثر بالحرارة، وانخفض حتي لا تتأثر بالدخان.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5304 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يبطي بساعة الشر