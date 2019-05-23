تعليم الرياض يحقق مراكز متقدمة في مسابقة الأرصاد وحماية البيئة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والتي استهدفت المدارس والطلاب والطالبات بمناسبة أسبوع البيئة والذ يحمل شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا )‪ .‬

واشتملت المسابقة على عدة مجالات وهي (مسابقة الفيلم البيئي – مسابقة النادي البيئي المدرسي – مسابقة التصميم الإلكتروني – مسابقة النشاط البيئي المبتكر – مسابقة التصوير الفوتوغرافي)

حيث فازت ابتدائية الرواد الأهلية بالمركز الأول كأفضل نادي بيئي كما حصلت متوسطة ابن الحاجب على المركز الرابع كأفضل نادي بيئي و فازت الطالبة جود فيصل الشوشان من ابتدائية سكينة بنت أبي وقاص بالمركز الثاني في مجال التصميم الإلكتروني والطالب عمر رجب يماني من مدرسة الابتكارية بالمركز الثالث في نفس المجال ، وحقق الطالب بدر بن محمد البدر من ثانوية التربية النموذجية المركز الثاني في مجال الفيلم البيئي والطالبة أبعاد محمد المطيري من الابتدائية الحادية والتسعون بالمركز الرابع في نفس المجال كما حصلت الطالبة ميداء أحمد عبد الحليم من المتوسطة الثالثة بالدرعية على المركز الثالث في مجال أفضل مبتكر بيئي .

هذا وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي التهنئة للطلاب والمدارس الفائزة وقال إن هذا التعاون المشترك بين وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتوعية البيئية في المدارس له دور كبير في التوعية البيئية وترسيخ مفهوم الحفاظ عليها في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وإكسابهم المعرفة وتنمي فيهم القدرات الفكرية والعقلية وترسخ لديهم قيمة ومكانة البيئة لتكون ضمن اهتماماتهم وأولوياتهم ويحرصون على الحفاظ عليها ليس فقط على المستوى البيئي وإنما على المستوى الشخصي .