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أسباب تحول ” القلق ” لاضطراب نفسي وأعراضه

أسباب تحول ” القلق ” لاضطراب نفسي وأعراضه
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يراود الكثير من الأشخاص الشعور بـ ” القلق ” فهو في حد ذاته شعور طبيعي إلا أن تكراره يدل على الإصابة باضطراب القلق فيصبح ضمن الأمراض النفسية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز أعراضه وأسباب الشعور الدائم به.

* الأعراض

” الصداع، العصبية أو التوتر، الشعور بغصة في الحلق، صعوبة في التركيز، التعب، الاهتياج وقلة الصبر، الارتباك، الإحساس بتوتر العضلات، الأرق ومشاكل في النوم، فرط التعرق، آلام في البطن، الإسهال ” .

* أسباب الشعور بـ ” القلق الدائم ”

– الطفولة القاسية
الأطفال الذين عانوا من صعوبات أو ضائقة في طفولتهم.

– المرض
الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض خطيرة، كالسرطان مثلا، قد يصابون بنوبة من القلق.
– التوتر النفسي
تراكم التوتر النفسي، نتيجة لحالات موترة وضاغطة في الحياة قد يولّد شعورا بالقلق الحاد.

– العوامل الوراثية
تشير بعض الدراسات إلى وجود أساس وراثي لاضطراب القلق.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 74502 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يكفينا الشر ,,

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