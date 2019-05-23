أسباب تحول ” القلق ” لاضطراب نفسي وأعراضه
يراود الكثير من الأشخاص الشعور بـ ” القلق ” فهو في حد ذاته شعور طبيعي إلا أن تكراره يدل على الإصابة باضطراب القلق فيصبح ضمن الأمراض النفسية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز أعراضه وأسباب الشعور الدائم به.
* الأعراض
” الصداع، العصبية أو التوتر، الشعور بغصة في الحلق، صعوبة في التركيز، التعب، الاهتياج وقلة الصبر، الارتباك، الإحساس بتوتر العضلات، الأرق ومشاكل في النوم، فرط التعرق، آلام في البطن، الإسهال ” .
* أسباب الشعور بـ ” القلق الدائم ”
– الطفولة القاسية
الأطفال الذين عانوا من صعوبات أو ضائقة في طفولتهم.
– المرض
الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض خطيرة، كالسرطان مثلا، قد يصابون بنوبة من القلق.
– التوتر النفسي
تراكم التوتر النفسي، نتيجة لحالات موترة وضاغطة في الحياة قد يولّد شعورا بالقلق الحاد.
– العوامل الوراثية
تشير بعض الدراسات إلى وجود أساس وراثي لاضطراب القلق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74502 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يكفينا الشر ,,