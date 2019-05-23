أسباب تحول ” القلق ” لاضطراب نفسي وأعراضه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يراود الكثير من الأشخاص الشعور بـ ” القلق ” فهو في حد ذاته شعور طبيعي إلا أن تكراره يدل على الإصابة باضطراب القلق فيصبح ضمن الأمراض النفسية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز أعراضه وأسباب الشعور الدائم به.

* الأعراض

” الصداع، العصبية أو التوتر، الشعور بغصة في الحلق، صعوبة في التركيز، التعب، الاهتياج وقلة الصبر، الارتباك، الإحساس بتوتر العضلات، الأرق ومشاكل في النوم، فرط التعرق، آلام في البطن، الإسهال ” .

* أسباب الشعور بـ ” القلق الدائم ”

– الطفولة القاسية

الأطفال الذين عانوا من صعوبات أو ضائقة في طفولتهم.

– المرض

الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض خطيرة، كالسرطان مثلا، قد يصابون بنوبة من القلق.

– التوتر النفسي

تراكم التوتر النفسي، نتيجة لحالات موترة وضاغطة في الحياة قد يولّد شعورا بالقلق الحاد.

– العوامل الوراثية

تشير بعض الدراسات إلى وجود أساس وراثي لاضطراب القلق.