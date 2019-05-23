عبدالمحسن الخلف في ذمة الله

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالي الزميل الإعلامي عبدالمحسن بن داود الخلف مدير عام إذاعة الرياض سابقاً بعد معاناة مع المرض، وتؤدى الصلاة على الفقيد اليوم الخميس بجامع الراجحي في الرياض عقب صلاة العشاء، ويوارى جثمانه في مقبرة النسيم، ويتقبل العزاء بمنزله بحي المؤتمرات.

أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى أبنائه محمد (0565220022)، حمود، داود، وإلى بناته وزوجته، سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”