حساب المواطن يوضح إمكانية استبعاد راتب الزوجة من الدخل

عادل الحربي(صدى):

تلقت خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن، استفسار من ” مواطن ” يطلب فيه فيه عدم شمول راتب الزوجة، مبينًا أنها لا تقوم بالإنفاق على البيت.

ورد ” حساب المواطن ” قائلاً: ” يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة، حيث لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين ” .

وتابع: ” يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” .

وأضاف: ” ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات/التقاعد ” .