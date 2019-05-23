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حساب المواطن يوضح إمكانية استبعاد راتب الزوجة من الدخل

حساب المواطن يوضح إمكانية استبعاد راتب الزوجة من الدخل
عادل الحربي(صدى):

تلقت خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن، استفسار من ” مواطن ” يطلب فيه فيه عدم شمول راتب الزوجة، مبينًا أنها لا تقوم بالإنفاق على البيت.

ورد ” حساب المواطن ” قائلاً: ” يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة، حيث لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين ” .

وتابع: ” يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” .

وأضاف: ” ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات/التقاعد ” .


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[ عدد التعليقات: 4929 ] نشر منذ 34 دقيقة

بارك الله فيكم

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