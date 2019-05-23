كفى تشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبغ .. والعشرات يرغبون في العلاج

نايف السالم(صدى):

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة في تدشين فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التبغ والذي نظمته وزارة الصحة عبر برنامج مكافحة التدخين بمركز السلام مول بحضور الدكتور عبدالله القرني مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة كفى الدكتور عبدالناصر الهلالي .

وبيّن مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح الشيخ والذي شارك في الافتتاح أن الجمعية شاركت في اليوم العالمي للامتناع عن التبغ وذلك في مولات السلام وفلامنجو والجامعة بلازا وذلك بأركان مختلفة شملت ركن الرجال التوعوي وركن النساء التثقيفي وركن الكشف على الأسنان وركن قياس الوظائف الحيوية وركن الطفل.

وأفاد الشيخ أن الفعالية والتي نظمتها كفى تحت شعار ( لا تجعل التبغ يحبس أنفاسك ) امتدت لثمانية أيام وشارك فيها متطوعون وأطباء من كلا الجنسين جرى خلالها توزيع السواك والورد و الهدايا على الزوار وحصدت العشرات من الراغبين في العلاج والذين وجههم مسؤولو الفعاليات لعيادات جمعية كفى الثابتة ، مشيراً أن معارض الجمعية شملت أعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة وكروت علاجية للراغبين في الاقلاع عن الإدمان.