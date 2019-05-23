طريقتين لاستخدام المياه الغازية في الحفاظ على ترتيب الشعر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التغذية عن طريقتين يمكن بهما استخدام المياه الغازية للحفاظ على ترتيب الشعر وأناقته بعد تسريحه.

ولهذا يمكن اللجوء إلى طريقتين، الأولى تقوم على غسل الشعر بالماء الغازي مع تدليك فروة الرأس بلطف.

وبعد الانتهاء من ذلك يلاحظ أن الشعر يبقى ناعماً لمدة طويلة لأن هذه الحيلة تمنع تشعث الوبر القصير.

وكذلك ينصح باعتماد طريقة أخرى للعناية بالشعر بالماء الغازية ، وفي هذه الحالة يضاف نصف ليتر من الماء المعدني الغازي إلى نصف ليتر من الماء العادي. يترك المزيج لمدة 3 دقائق قبل أن يتم استخدامه لشطف الشعر بعد الاستحمام.

وتساعد هذه الطريقة على منح الشعر اللمعان الصحي والنعومة.

والمفاجأة أن الماء الغازي يساعد أيضاً على العناية بالبشرة ، ولهذا يوضع نصف ليتر منه في وعاء مع نصف ليتر من الماء المعدني العادي.

ينقع الوجه في المزيج لدقيقتين، فهذا يهدئ البشرة ويساعد على شدها وإعادة النضارة والحيوية إليها.