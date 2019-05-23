بالصور.. ” مرسيدس GLE 580 2020 ” .. سيارة اقتصادية بمواصفات ميكانيكية

برلين(صدى):

أطلقت شركة ” مرسيدس بنز ” سيارة ” مرسيدس GLE 580 2020 ” وهي أجدد سيارة اقتصادية حيث تتميز بمواصفات ميكانيكية فهي تعتمد على نظام Mild Hybrid .

ويجمع هذا النظام بين عمل محرك بنزين V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 483 حصان و 700 نيوتن متر من عزم الدوران مع تقني EQ Boost ، والتي تستمد طاقتها من بطارية 48 فولت ليصدر منها قوة 21 حصان و 245 نيوتن.متر من عزم الدوران .

أما عن داخلية هذه السيارة، فهي حصلت على شاشة قياس 12.3 إنش ، كما أنها مزودة بالتأكيد بـ نظام MBUX الجديد من شركة مرسيدس بنز الخاصة بنظام الترفيه والمعلومات .

تجدر الإشارة إلى أن هذه السيارة الألمانية ستتوفر للبيع في الأسواق العالمية مع نهاية عام 2019 الجاري، وسيبدأ سعر مرسيدس GLE 580 2020 العالمي من 77,795 دولار أمريكي أي ما يعادل 291,731 ريال سعودي .