أقنعهما بوجود سحر أسود.. دجال يبيع الوهم لزوجين ويحول حياتهما إلى جحيم 

أبوظبي(صدى):

باع دجال الوهم لزوجين في الإمارات وحول حياتهما إلى جحيم، وتعود أحداث الواقعة عندما استعانت الزوجة بأحد المشعوذين مقابل مبلغاً من المال، بعد أن نصحتها به إحدى صديقاتها، فبدأ يسألها بعض الأسئلة مثل هل تشعرين بالصداع، وهل ترين كوابيس أثناء النوم وما شابه، ثم أوهمها بأن الخادمة صنعت سحراً أسود للتفريق بينها وبين زوجها ولإلحاق الأذى بهما.

وأوهم المشعوذ الزوجين بأن هناك سحراً أسوداً يتربص بحياتهما تمهيداً للقضاء عليهما، فتذكرت الزوجة التي ملأت رأسها الوساوس، بعض السلوكيات التي قامت بها الخادمة مثل رش الماء على أثاث البيت، وطلب منها المشعوذ التخلص من أثاث المنزل بالكامل، بدعوى أن الماء الذي رشته الخادمة ما هو إلا سحر غرضه دب الخلافات بين الزوجين.

وحمل الزوجان أثاث منزلهما في سيارة كبيرة استأجراها خصيصاً وتوجها إلى الصحراء ثم قاما بحرقه والتخلص منه أملاً في فك العقد وأن يظفرا براحة البال وعودة السكينة إلى بيتهما، ولكن دون جدوى.

واتضح للزوجة أنها ضحية، وقعت في فخ النصب والاحتيال الذي أصابها بمرض الوهم والخوف النفسي لسنوات، وكاد أن يفرق بينها وبين زوجها، بعد أن حول حياتهما إلى جحيم نتيجة لجوئهما لشخص هدفه هو وأمثاله المتاجرة بمشاكل وهموم الأسر تحت غطاء الشريعة والدين.