بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح علامات يستدل منها على ليلة القدر

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، عن علامات يمكن أن يستدل منها على ليلة القدر.

وعن ذلك، قال ” الخثلان ” ببرنامج ” يستفتونك ” المٌذاع على قناة ” الرسالة ” : ” إن ليلة القدر أصح علاماتها هي التي وردت في حديث أبي بن كعب.. صبيحتها تطلع لا شعاع لها ” ، مشيرًا إلى أن هذه العلامة تظهر بعد ليلة القدر.

وتابع: ” بعض أهل العلم قالوا إنها ليلة ليس فيها عواصف، ليلة هادئة ساكنة لا حارة ولا باردة، وقد يراها المرء في منامه ” ، مبينًا أنه إذا اجتهد المسلم في الليالي العشر كلها أدرك هذه الليلة.