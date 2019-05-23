بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح علامات يستدل منها على ليلة القدر
كشف الشيخ سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، عن علامات يمكن أن يستدل منها على ليلة القدر.
وعن ذلك، قال ” الخثلان ” ببرنامج ” يستفتونك ” المٌذاع على قناة ” الرسالة ” : ” إن ليلة القدر أصح علاماتها هي التي وردت في حديث أبي بن كعب.. صبيحتها تطلع لا شعاع لها ” ، مشيرًا إلى أن هذه العلامة تظهر بعد ليلة القدر.
وتابع: ” بعض أهل العلم قالوا إنها ليلة ليس فيها عواصف، ليلة هادئة ساكنة لا حارة ولا باردة، وقد يراها المرء في منامه ” ، مبينًا أنه إذا اجتهد المسلم في الليالي العشر كلها أدرك هذه الليلة.
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