بالفيديو .. مشاعل تحرج زوجها بسبب تصرفه الغير لائق

أبوظبي(صدى):

تعرض الفنانان الإماراتيان مشاعل الشحي وأحمد خميس لموجة كبيرة من الانتقادات ، بسبب ما أقدم عليه الأخير أثناء حضورهما مناسبة عامة.

وظهر الزوجان الشهيران في مقطع فيديو وهما يشاركان في مناسبة رمضانية. وأثناء التقاط الصور لهما حاول الزوج تقبيل رأس زوجته إلا أنها أحرجته وابتعدت عنه مانعة إياه من القيام بذلك.

واللافت أن خميس أعاد نشر الفيديو وأرفقه بالتعليق: ” نحن على قولتكم: الكبلز الاماراتي ” . وردت عليه مشاعل وكتبت: ” أحب الرسمية قدام الناس “.

وأطلق ذلك موجة كبيرة من التعليقات والانتقادات، إذ رأى الكثيرون من متابعي الحساب أن ما يفعلانه لا يناسب أجواء شهر رمضان، وأنه من غير اللائق القيام بمثل هذا التصرف على الملأ.