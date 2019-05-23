شاب عربي يقتل عشيقته بوحشية ويسلم نفسه للشرطة 

أبوظبي(صدى):

قتل شاب عربي صديقته وإصابة زميله في العمل بجروح خطيرة بسبب خلاف نشب بينهما ثم قام بتسليم نفسه لشرطة عجمان بالإمارات.

وتفصيلا، سلم شاب عربي يعمل حارس أمن بإحدى الشركات الخاصة نفسه إلى مركز شرطة عجمان وكانت ملابسه ملطخة بالدم، معترفا بقيامه بقتل صديقته وزميله في العمل.

وعلى الفور، انتقل فريق أمني إلى مسرح الجريمة في منطقة النخيل 2، وشوهد المجني عليه ملقى على الأرض ملطخ بالدم وهو في حالة نزيف حاد، واتضح أن لديه إصابة بليغة في الرأس ومازال على قيد الحياة.

وأقر الجاني أنه قام بالاتصال بصديقته عربية الجنسية وتواعد معها في مكان سكنها بمنطقة الراشدية، وفي طريقه مر بأحد المحلات واشترى مقص متوسط الحجم وتحرك ليلتقيها في مكانهما المعتاد أعلى البرج بحدود الساعة 11 مساءً، وعندما رآها وجَّه لها طعنة في عنقها ثم توالت الطعنات في انحاء متفرقة من جسدها إلى أن فارقت الحياة ثم قام بتسليم نفسه.