سوري يقحم مرتزقة الجزيرة: فضل المملكة يملؤكم من رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم

طلال الضوي(صدى):

من داخل استديوهات قناة الجزيرة ، هاجم المحلل السياسي السوري عبدالجليل السعيد المتحدث باسم الجماعة المتمردة في اليمن محمد البخيتي ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم، قائلاً ، ” يا قاصفي مكة يا سراقي المساعدات لم ترموا إسرائيل حتى بوردة والتي تدعون في العلن بأنها عدوة لكم وفي الخفاء تصادقونها، ورونا مراجلكم ” .

وتابع ، ” يدعي الحوثي وإيران بأنهما أعداء لأمريكا ولم يرميا عليها بوردة، فنحن نضع هؤلاء أمام من تدعون أنها عدوكم، ورونا مراجلكم، شطارة إيران فقط بقتل العرب والمسلمين ودعم الجماعات الإرهابية، فقد قتلتم ما لم يقتل الأعداء منا ” .

وأضاف: أنت يا بخيتي تؤيد بشار الأسد في قتله وصديق لإسرائيل حينما أرسلت لهم اليهود، وهذا مثبت في أخبار الجزيرة عام 2015 لم ترمِ وردة على إسرائيل في الوقت الذي ترمي فيه مكة .

واستطرد قائلا ، أما السعودية فهي تساعد اليمنيين، فعبد الملك الحوثي ولد في مشفى من منحة وهبة سعودية بصعدة ” ، فضل السعودية يملؤكم من رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم، ولكنكم ناكرون للجميل يا قاصفي مكة يا سارقي المساعدات .

وتساءل ” السعيد ” بقوله: ” كيف جئت يا محمد البخيتي إلى الاستديو، هل في زي امرأة؟ وكيف تندس وتنام بين المدنيين، حتى بنات السعودية يساعدن اليمنيين، وخير دليل الشابة رندة الهذلي، الفتاة السعودية التي ذهبت إلى اليمن من أجل مساعدة الأطفال الذين تقصفونهم “.