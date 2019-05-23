مدير شرطة القصيم يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

بريدة(صدى):

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني بمكتبه اليوم، مدير المتابعة الميدانية العميد عثمان بن عبدالرحمن الخضير، ومدير متابعة الانضباط بإدارة المتابعة العميد محمد بن ابراهيم الماضي، ومدير إدارة شئون العسكريين المكلف العميد سليمان بن ناصر الغفيص، ومدير إدارة شئون الأمن بشرطة محافظة الرس العقيد بدر بن محمد الفوازي، ومدير مركز شرطة دخنة العقيد سلطان بن متعب العتيبي، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم.

وقد قدم العميد ” القحطاني ” التهنئة للمترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم وملكهم ووطنهم .

من جهتهم عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء.