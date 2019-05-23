رئيس بلدية اسطنبول المعزول يكشف الهدر المالي لحزب أردوغان

أنقرة(صدى):

فتح أكرام إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول، النار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كشف عن الهدر المالي الذي كان يحدث أثناء تولي حزب ” أرودغان ” للبلدية.

وعن ذلك، قال ” أوغلو ” : ” موارد بلدية إسطنبول تُنهب والبلدية ليست ملكا لحفنة من الأشخاص ” ، مبينًا أن حزب أردوغان أنفق 80 مليون ليرة ” 13 مليون دولار ” ، وذلك في 3 سنوات على موقع بلدية إسطنبول في الإنترنت.

ومن ناحية أخرى، دعا ” أوغلو ” ناخبيه لمواصلة الحشد؛ للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو المقبل.

كما أعلن خلال تجمع في إسطنبول عن إطلاق حملته الجديدة للانتخابات تحت شعار ” لا أحد يصدق ادعاءاتهم ” .