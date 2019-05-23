رئيس بلدية اسطنبول المعزول يكشف الهدر المالي لحزب أردوغان
فتح أكرام إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول، النار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كشف عن الهدر المالي الذي كان يحدث أثناء تولي حزب ” أرودغان ” للبلدية.
وعن ذلك، قال ” أوغلو ” : ” موارد بلدية إسطنبول تُنهب والبلدية ليست ملكا لحفنة من الأشخاص ” ، مبينًا أن حزب أردوغان أنفق 80 مليون ليرة ” 13 مليون دولار ” ، وذلك في 3 سنوات على موقع بلدية إسطنبول في الإنترنت.
ومن ناحية أخرى، دعا ” أوغلو ” ناخبيه لمواصلة الحشد؛ للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو المقبل.
كما أعلن خلال تجمع في إسطنبول عن إطلاق حملته الجديدة للانتخابات تحت شعار ” لا أحد يصدق ادعاءاتهم ” .
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