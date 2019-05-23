ميرنا وليد تهاجم برنامج رامز جلال وتصفه بـ ” الممل “
هاجمت الفنانة ميرنا وليد برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك، واصفة إياه بـ ” الممل ” .
وعن ذلك، قالت ” ميرنا ” : ” ما يزعجني ليس المقلب فقط، ولكن تعليقاته بالبرنامج وسخريته من النجوم ومن شكلهم وملابسهم وطريقة حديثهم، كل هذه الأشياء مزعجة وسخيفة ” .
وتابعت: ” أتمنى عدم رؤية برامج مقالب جديدة لرامز جلال في السنوات القادمة ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5257 ] نشر منذ 31 دقيقة
احمدي ربك انه ما استضافك ومن غير زعل انتي مبن اصلا