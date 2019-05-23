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ميرنا وليد تهاجم برنامج رامز جلال وتصفه بـ ” الممل “

ميرنا وليد تهاجم برنامج رامز جلال وتصفه بـ ” الممل “
القاهرة(صدى):

هاجمت الفنانة ميرنا وليد برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك، واصفة إياه بـ ” الممل ” .

وعن ذلك، قالت ” ميرنا ” : ” ما يزعجني ليس المقلب فقط، ولكن تعليقاته بالبرنامج وسخريته من النجوم ومن شكلهم وملابسهم وطريقة حديثهم، كل هذه الأشياء مزعجة وسخيفة ” .

وتابعت: ” أتمنى عدم رؤية برامج مقالب جديدة لرامز جلال في السنوات القادمة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5257 ] نشر منذ 31 دقيقة

احمدي ربك انه ما استضافك ومن غير زعل انتي مبن اصلا

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