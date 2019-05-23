بالفيديو.. سارة عبد العزيز تكشف حقيقة جنسيتها
كشفت الإعلامية سارة عبدالعزيزعن حقيقة جنسيتها، مشيرة إلى أنها سعودية ولكن فيها عرق جزائري ومغربي وأسباني وسوري .
وعن ذلك، قالت ” سارة ” خلال لقائها ببرنامج ” رادار طارئ ” المُذاع على ” روتانا خليجية ” ، أن أصول والدتها من الأندلس وجدتها أم والدتها من الجزائر، ووالدتها ترعرت في المغرب .
وأضافت: ” والدي من أشيقر، ووالدته سورية ” ، إلا أنها رفضت الإفصاح عن اسم القبيلة.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5330 ] نشر منذ 12 ساعة
زين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25818 ] نشر منذ 10 ساعات
ككتيل العائله
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5634 ] نشر منذ 9 ساعات
ماشاء الله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74502 ] نشر منذ 5 ساعات
والنعم ..