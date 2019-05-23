بالفيديو.. سارة عبد العزيز تكشف حقيقة جنسيتها

الرياض(صدى):

كشفت الإعلامية سارة عبدالعزيزعن حقيقة جنسيتها، مشيرة إلى أنها سعودية ولكن فيها عرق جزائري ومغربي وأسباني وسوري .

وعن ذلك، قالت ” سارة ” خلال لقائها ببرنامج ” رادار طارئ ” المُذاع على ” روتانا خليجية ” ، أن أصول والدتها من الأندلس وجدتها أم والدتها من الجزائر، ووالدتها ترعرت في المغرب .

وأضافت: ” والدي من أشيقر، ووالدته سورية ” ، إلا أنها رفضت الإفصاح عن اسم القبيلة.