جمعية ريف الخيرية توقع اتفاقية شراكة مع صحافيو الوطن

سعيد العجل(صدى):

بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ فهد البكيري والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ حمود بن فهد الحمود، وقعت اتفاقية شراكة بين جمعية ريف الخيرية وملتقى صحافيو الوطن، بمقر الجمعية بمدينة الرياض، ومثل صحافيو الوطن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد العجل بحضور مدير المسؤولية الاجتماعية لـ صحافيو الوطن الأستاذ عبيد البرغش.

هذا وتهدف هذه الشراكة لدعم مشاريع الجمعية من خلال ما يمتلكه صحافيو الوطن من كوادر إعلامية متخصصة، وتغطية هذه المشاريع إعلامياً ومساندتها في تنفيذ المشاريع لتحقيق أهداف الطرفين، ومنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية في مدينة الرياض.

وتشمل هذه الشراكة التطوير والتدريب لقسم العلاقات العامة والإعلام بالجمعية حيث أن جمعة ريف الخيرية لديها من البرامج التوعوية والرعاية الاجتماعية وبرامج التنمية الأسرية والبرامج التعليمية والمهنية ما يستحق الإبراز إعلامياً، وإيماناً من ملتقى صحافيو الوطن برسالة جميعة ريف الخيرية وأهدافها الاستراتيجية الوطنية أتت هذه الشراكة النوعية.

وقد ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية ريف الخيرية أ. فهد البكيري دور صحافيو الوطن وعبر عن سعادته بهذه الشراكة والتي تصب في مصلحة الوطن كتنمية مستدامة للمجتمع الريفي في شتى المجالات، كما شكر رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن أ. سعيد العجل جمعية ريف الخيرية على ما تقدمه من برامج نوعية تحقق الاستدامة للمستفيدين من برامجها، وأن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط واستراتيجيات صحافيو الوطن لدعم القطاع الخيري إعلامياً وإبراز نشاطاته للمجتمع كواجب وطني.