مضاربة عائلية تنتهي بقضية خلال احتفال قرقيعان

خالد الظفيري(صدى):

تسببت مشاجرة حادة بين كويتيتين في مضاربة عائلية اثناء احدى حفلات القرقيعان التراثية والتي تتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك .

وتفصيلاً فقد دبً الخلاف بين الكويتية وزوجة اخيها فتبادلتا السباب والضرب ليتحول الحفل بأكمله إلى ساحة معركة بعد ان تدخل افراد العائلة .

ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد تطور الخلاف إلى حد إبلاغ احد مخافر محافظة الأحمدي ، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتحول إلى قضية تنتظر الموقف القانوني .