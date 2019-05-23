مضاربة عائلية تنتهي بقضية خلال احتفال قرقيعان
تسببت مشاجرة حادة بين كويتيتين في مضاربة عائلية اثناء احدى حفلات القرقيعان التراثية والتي تتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك .
وتفصيلاً فقد دبً الخلاف بين الكويتية وزوجة اخيها فتبادلتا السباب والضرب ليتحول الحفل بأكمله إلى ساحة معركة بعد ان تدخل افراد العائلة .
ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد تطور الخلاف إلى حد إبلاغ احد مخافر محافظة الأحمدي ، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتحول إلى قضية تنتظر الموقف القانوني .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25818 ] نشر منذ 13 ساعة
اتصور فيه خلاف وعداء بين الاخت وزوجة الاخ لذلك اشتعلت النار بينهن عندما التقياء في هذه المناسبه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5330 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يصلحهم
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5634 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يهدي النفوس ،ويصلح النوايا.