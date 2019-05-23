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مضاربة عائلية تنتهي بقضية خلال احتفال قرقيعان

مضاربة عائلية تنتهي بقضية خلال احتفال قرقيعان
خالد الظفيري(صدى):

تسببت مشاجرة حادة بين كويتيتين في مضاربة عائلية اثناء احدى حفلات القرقيعان التراثية والتي تتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك .

وتفصيلاً فقد دبً الخلاف بين الكويتية وزوجة اخيها فتبادلتا السباب والضرب ليتحول الحفل بأكمله إلى ساحة معركة بعد ان تدخل افراد العائلة .

ووفقاً لصحيفة محلية ، فقد تطور الخلاف إلى حد إبلاغ احد مخافر محافظة الأحمدي ، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتحول إلى قضية تنتظر الموقف القانوني .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25818 ] نشر منذ 13 ساعة

اتصور فيه خلاف وعداء بين الاخت وزوجة الاخ لذلك اشتعلت النار بينهن عندما التقياء في هذه المناسبه

[ عدد التعليقات: 5330 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يصلحهم

[ عدد التعليقات: 5634 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يهدي النفوس ،ويصلح النوايا.

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