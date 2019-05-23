مدير شرطة حائل يقلّد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

حائل(صدى):

قلّد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد اليوم ، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي القاضي بترقيتهم ، بحضور مدير إدارة المتابعة العميد شعيب بن تايب الشمري والمساعد للتخطيط والتطوير العميد مفلح بن حجي الجردان والمساعد لشئون الأمن العميد منصور بن نايف الشمري.

وقدّم اللواء المحيميد التهنئة للضباط المترقين ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق ، وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء .

من جهتهم عبّر الضباط عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الترقية سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن .