” العويران ” يكشف معاناته مع اتحاد الكرة.. ” فكوني من شركم “

طلال الغامدي(صدى):

كشف اللاعب المخضرم ونجم المنتخب الوطني وصاحب أشهر هدف بكاس العالم بمونديال أمريكا 94، ” سعيد العويران ” عن موقف غريب من الإتحاد السعودي لكرة القدم موجهاً إليه انتقادات حادة .

واكد ” العويران ” انه تمت دعوته لحضور مباراة نجوم العالم ونجوم كوبا أمريكا في اليابان بينما اخفى الإتحاد تلك الدعوة ووصلت للعويران بعد تسريبها مما اضطره الى السفر على حسابه الشخصى على حسب روايته .

وقال “العويران ” عبر ” تويتر ” : لا جديد من الاتحاد السعودي وليس بمستغرب مواقفهم المستفزة معي ومن اتحادهم إلى رابطتهم مؤكداً أنه أمر متوارث بينهم وكأنهم يوصون بعض .

وأضاف : ميولهم الواضح هو من يسيرهم ، واستكمل : ً سأستعرض غيض من فيض .

.

وقال : لقد دعيت للمشاركة في مباراة نجوم العالم ونجوم كوبا أمريكا في اليابان ولكن أخفيت الدعوة ووصلتني بطريقة التسريب وسافرت على حسابي ‏لليابان لتلبية الدعوة المسربة لي .

ولا أنسى توجيههم دعوات للاعبي المنتخب السابقين لحضور تدشين الهوية البصرية للاتحاد وتجاهلوني ولما التقينا في مؤتمر الفيفا وسألت عن سبب التجاهل قالوا: ‏ما نعرف رقم جوالك وهذا عذر أقبح من ذنب !! .

وقال : اتمنى لو ايسكريم تكريم لتاريخى ، ثم اردف معاتباً : يا جماعة فكوني من شركم لا تدعوني ماني جاي واتحادكم ورابطتكم لكمالي اليابان وفوجئت أن المدعوين متواجدين من 3 أيام .

كما اكد على مبدأ “تطنيشه ” رغم انه وصنف ضمن أفضل 100لاعب في تاريخ كأس العالم ، ووصلته دعوات من مؤسسات رياضية مرموقة أخرها الفيفا لحضور الجمعية العمومية 67 في البحرين كما شارك في اجتماعات الأساطير.