مصرع شخصين بحادثين منفصلين إثر اصطدام سياراتهما بشاحنات

نايف السالم(صدى):

شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية حادثين منفصلين على طريق حفر الباطن – رفحاء؛ أسفروا عن مصرع شخصين إثر اصطدام سياراتهما بشاحنات من الخلف.

وعن الحادث الأول، تعرض قائد السيارة ” سوري الجنسية ” لإصابة مباشرة في الرأس، وتم احتجازه داخل المركبة صباح يوم الثلاثاء غرب مدينة شعبة نصاب 25كم تقريباً.

وتدخل الدفاع المدني لفك احتجازه وتم إخراجه، إلا أن الإصابة أسفرت عن مصرعه.

أما عن الحادث الآخر، تعرض قائد المركبة ” مواطن ” لأصابات متفرقة غرب روضة هباس 10كم تقريبًا بسبب الحادث، مما أدى لوفاته.