إدانة طبيبين بواقعة ضحية تكميم المعدة بنجران وإلزامهما بدفع الدية

نايف السالم(صدى):

أدانت الهيئة الصحية الشرعية بنجران، الفريق الطبي في واقعة المريض ذياب آل جبار، والتي اشتهرت بـ ” ضحية التكميم ” .

وعن التفاصيل، أدانت الهيئة الطبيب الذي أجرى العملية بالخطأ الطبي بنسبة 70 %، وطبيب التخدير بنسبة 30 %، وتحميلهما عدة غرامات تشمل الدية الشرعية وجزاءات لمخالفتهما الأنظمة الصحية في المملكة.

وعن الدية والغرامات، كشفت مصادر لصحف محلية أن الحكم يلزم الطبيب الجراح بدفع مبلغ 210 آلاف ريال من الدية الشرعية لورثة المتوفى، كلاً حسب حصته في الميراث.

كما ألزم الحكم طبيب التخدير بدفع مبلغ 90 ألف ريال من الدية الشرعية وتحميله نسبة 30 % من الخطأ، بالإضافة إلى تغريم الطبيب الجراح 10 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة كحق عام، وكذلك تغريم طبيب التخدير 5 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة.

فيما تم إعطاء أطراف الدعوى الحق في الاعتراض والتظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم خطيا بمضمون القرار، وإلا أصبح واجب النفاذ في حالة تقديم ما يثبت تظلمهم.

وكان المريض المتوفي قد أُدخل إلى مستشفى الملك خالد بنجران لإجراء جراحة تكميم المعدة بالمنظار، وخضع لعملية جراحية، لكنه أصيب بعد مرور 45 دقيقة من بداية الجراحة، بهبوط حاد في ضغط الدم وارتفاع نسبة الكربون.

حيث وتبين وجود إصابة في الشريان الأورطي تمت خياطتها، لكن ضغط الدم بقي منخفضا بعد انتشار النزيف في جسمه وتوقف قلبه وتوفي في يوم 3/‏ 8/‏ 1434هـ.