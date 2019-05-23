أفضل أطعمة تساعد على صحة القلب وطول العمر

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن اغذية تساعد على صحة القلب وخفض الكوليسترول والمساعدة على استقرار ضغط الدم يمكن الإعتماد عليها كمساند قوى لمرضى القلب بجانب الأدوية التقليدية ، وهي كالتالي :

1- سمك السالمون وغيره من الأسماك الدهنية : إذ يحتوي على اوميجا 3 الضروري لصحة القلب ، وهي موجودة بكثافة في السالمون والتونة والماكريل والسردين والمحال ، ويمكن الإستعاضة عن فوائدهم بمكملات زيت السمك بالنسبة للأطفال او الكبار اللذين لا يفضلون الأسماك .

2- الخضراوات ذات الأوراق الداكنة : كالكرنب ، والسبانخ ، والخردل لأخضر ، والسلطة الخضراء ، فكلها تحتوي على مضادات الأكسدة وتوفر فيتامينات عالية ، كما تحتوي على سعرات حرارية منخفضة .

3- البنجر : او الشمندر حيث يساعد على فتح الأوعية الدموية ويعمل على خفض ضغط الدم الإنقباضي وفقاً لتجربة علمية ، كما انه مضاد للأكسدة .

4- الشوفان والشعير : إذ يحتويان على الألياف مما يساعد على خفض الكوليسترول وتعزيز المناعة لدى مرضى السرطان

5- المكسرات والبذور الغير مملحة : تخفض ضغط الدم ولكن تناولها بكميات قليلة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية .

6- زيت الزيتون : حيث يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويساعد على طول العمر .

7- البقوليات : كالفول ، والعدس، والحمص، والبازلاء ، تساعد على خفض نسبة الدهون بالدم .

8- الأفوكادو : تناوله مرة في اليوم وستشعر بفرق كبير خاصةً انه يساعد على تنظيم الأنسولين لمرضى السكر .

9-منتجات الألبان قليلة الدسم : حيث تساعد في خفض الضغط خاصة ً الجبن ذات الملح الخفيف والزبادي مقارنةً باللبن .