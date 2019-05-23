أفضل أطعمة تساعد على صحة القلب وطول العمر
كشف خبراء التغذية عن اغذية تساعد على صحة القلب وخفض الكوليسترول والمساعدة على استقرار ضغط الدم يمكن الإعتماد عليها كمساند قوى لمرضى القلب بجانب الأدوية التقليدية ، وهي كالتالي :
1- سمك السالمون وغيره من الأسماك الدهنية : إذ يحتوي على اوميجا 3 الضروري لصحة القلب ، وهي موجودة بكثافة في السالمون والتونة والماكريل والسردين والمحال ، ويمكن الإستعاضة عن فوائدهم بمكملات زيت السمك بالنسبة للأطفال او الكبار اللذين لا يفضلون الأسماك .
2- الخضراوات ذات الأوراق الداكنة : كالكرنب ، والسبانخ ، والخردل لأخضر ، والسلطة الخضراء ، فكلها تحتوي على مضادات الأكسدة وتوفر فيتامينات عالية ، كما تحتوي على سعرات حرارية منخفضة .
3- البنجر : او الشمندر حيث يساعد على فتح الأوعية الدموية ويعمل على خفض ضغط الدم الإنقباضي وفقاً لتجربة علمية ، كما انه مضاد للأكسدة .
4- الشوفان والشعير : إذ يحتويان على الألياف مما يساعد على خفض الكوليسترول وتعزيز المناعة لدى مرضى السرطان
5- المكسرات والبذور الغير مملحة : تخفض ضغط الدم ولكن تناولها بكميات قليلة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية .
6- زيت الزيتون : حيث يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويساعد على طول العمر .
7- البقوليات : كالفول ، والعدس، والحمص، والبازلاء ، تساعد على خفض نسبة الدهون بالدم .
8- الأفوكادو : تناوله مرة في اليوم وستشعر بفرق كبير خاصةً انه يساعد على تنظيم الأنسولين لمرضى السكر .
9-منتجات الألبان قليلة الدسم : حيث تساعد في خفض الضغط خاصة ً الجبن ذات الملح الخفيف والزبادي مقارنةً باللبن .
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