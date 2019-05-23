انتقادات واتهامات لـ ” مي عز الدين ” بمبالغتها في تمثيل دور بيسه

القاهرة(صدى):

تتعرض الفنانة مي عز الدين لموجة من الهجوم بسبب دورها في مسلسل ” البرنسيسة بيسة ” ، حيث اعتبر البعض أن العمل غير كوميدي إطلاقا ، وأن الفنانة المصرية تبالغ كثيرًا في أداء أدوارها فيه، كما تفتقر لخفة الظل.

وأجبرت انتقادات الجماهير، الفنانة المصرية مي عز الدين على غلق خاصية التعليقات على منشوراتها بحسابها على إنستغرام، بعد تعرضها لموجة من الهجوم عليها بسبب دورها في مسلسل ” البرنسيسة بيسة ” .

وانتشرت صور مي عز الدين في مسلسل بيسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب صور الممثلة البريطانية إيميليا كلارك في مقارنة يتهمون فيها الفنانة المصرية بتقليد شخصية وعفوية وتعابير وجه إيميليا كلارك الحقيقية بطلة المسلسل العالمي صراع العروش.

وقالت مي عز الدين في تصريحات إعلامية سابقة ، ” البرنسيسة بيسة، سيظل أهمّ خطوة في حياتي المهنية، كما أنه من أحب المسلسلات لقلبي؛ لأنني ارتبطت به منذ قراءة الورق، كما أنني اخترت الطريق الصعب في هذا العمل ” .