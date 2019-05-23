فيديو رائع لإمتلاء صحن الطواف بالمعتمرين في مشهد مهيب

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو رائع لإمتلاء صحن المطاف بالحرم المكي عصر أمس (الأربعاء)، عن آخره بالمعتمرين والزائرين وسط أجواء إيمانیة مطمئنة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، امتلاء أروقة الصحن بالمعتمرين والزائرين، الأمر الذي أثر على حركة الطواف حول الكعبة، فيما انشغل ضيوف الرحمن بالدعاء والابتهال.