الإعلان عن برنامج تدريبي في شركة الاستثمار الجريء للطلاب الجامعيين 

عادل الحربي(صدى):

فتحت مؤسسة مسك الخيرية باب التقديم في برنامج الشركة السعودية للاستثمار الجريء للتدريب التعاوني، حيث تقدم مؤسسة مسك الخيرية عن طريق التعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، الفرصة لقادة المستقبل من أجل التعرف على منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، مع اكتساب الخبرات العملية في إحدى أكبر شركات الاستثمار الجريء في العالم.

وأشارت إلى أن المؤهلات المطلوبةهي أن يكون المتقدمين إلى البرنامج طلاب الاختصاصات المالية، والمحاسبية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، وأن يكونوا حاصلين على معدل تراكمي لا ينخفض عن 4 من 5 أو ما يعادله، بالإضافة إلى امتلاكهم لمهارات التواصل الفعال والشغف في التعلم لكل ما هو جديد والاتقان للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

وأبانت أنه تم فتح باب التقديم اليوم، ويستمر لغاية يوم السبت بتاريخ 8/6/2019 ميلادي، موضحة أن التقديم على البرنامج يكون من خلال زيارة الرابط التالي: هنا