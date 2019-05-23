برواتب مجزية.. وظائف استقبال شاغرة بأحد فنادق الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أحد فنادق الدمام ” أربع نجوم ” عن توفر وظائف استقبال شاغرة للرجال والنساء من المواطنين فقط .

وأبانت إدارة الفندق أن الشروط المطلوبة هي :

1- خبرة سنة على اقل تقدير

2- اتقان اللغة الإنجليزية .

واكدت إدارة الفندق على توفر تلك المزايا :

– رواتب تحفيزية بالإضافة لبدلات

5 ايام عمل بالاسبوع

التأمين الطبي

التأمينات الاجتماعية

مكافآت ومزايا أخرى.

واوضحت انه يمكن للراغبين إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]