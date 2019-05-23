برواتب مجزية.. وظائف استقبال شاغرة بأحد فنادق الدمام
أعلنت أحد فنادق الدمام ” أربع نجوم ” عن توفر وظائف استقبال شاغرة للرجال والنساء من المواطنين فقط .
وأبانت إدارة الفندق أن الشروط المطلوبة هي :
1- خبرة سنة على اقل تقدير
2- اتقان اللغة الإنجليزية .
واكدت إدارة الفندق على توفر تلك المزايا :
– رواتب تحفيزية بالإضافة لبدلات
5 ايام عمل بالاسبوع
التأمين الطبي
التأمينات الاجتماعية
مكافآت ومزايا أخرى.
واوضحت انه يمكن للراغبين إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
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