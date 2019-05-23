بالفيديو.. في لفته إنسانية.. شاب يحمل طفلة تائهة بالحرم المكي على كتفه

نايف السالم(صدى):

أثار الشاب ” تركي الثبيتي ” أحد منسوبي ” نشاط التائهين ” ضمن البرامج التابعة لمشروع تعظيم البلد الحرام ، إعجاب المواطنين ، عقب اهتمامه بطفلة تائهة داخل الحرم المكي الشريف وحملها على كتفه أثناء البحث عن ذويها

وفي تعليقه على الواقعة ، قال تركي ، إنه وجد الطفلة في مصليات ساحات الغزة شرقي المسجد الحرام وهي تصرخ بعد أن فقدت ذويها؛ وما كان منه إلا أن قام بتهدئتها وحملها على الأكتاف في سبيل الوصول إلى أسرتها، واستغرق ذلك وقتًا.

وأشار إلى أنه بعد وقت من البحث والتحري عن أسرتها لمَحه والدها، الذي عبّر عن شكره وتقديره لما قام به تجاه طفلته ولمّ شملهما ببعض بعد ساعات من فقدها بالحرم، بالتعاون مع رجال الأمن بالحرم المكي الشريف.

يشار إلى أن عددًا من شباب مكة يقومون في نشاط “التائهين” بأعمال إنسانية على مدار الساعة داخل المسجد الحرام، وما هذا المشهد الذي تم توثيقه من أحد الزوار؛ إلا مثال حي على ما يقدمونه من خدمات إنسانية وحانية للمعتمرين وزوار المسجد الحرام.