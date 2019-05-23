أبرزها ” الفساد النشط ” .. اتهامات جديدة تلاحق القطري ناصر الخليفي 

طلال الغامدي(صدى):

اتهم القضاء الفرنسي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، بالفساد النشط، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى.

ووجه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

وجاء ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى الذي تستضيفه الدوحة بين 28 سبتمبر (أيلول) و6 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.