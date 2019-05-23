إنتاج أقوى سيارة كهربائية.. ” تسير مليون كيلو متر دون شحن “

بكين(صدى):

تعتزم شركة جاك الصينية لصناعة وتطوير السيارات اطلاق سيارة كهربائية ذات بطارية جبارة تمكنها من السير لمسافة مليون كيلو متر دون شحنها .

وكشف موقع “هاكش ” ان السيارة كروس اوڨر ستتمتع بمواصفات متقدمة ، وبطارية سعتها 66 كيلوواط في الساعة، وبوحدة تبريد سائل تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية.

كما يمكن شحن البطارية نصف ساعة فقط لقطع نصف المسافة المذكورة اي 500 كيلو متر ، كما تتميز بعملها لعدة سنوات دون استبدالها بخلاف سائر بطاريات السيارات الكهربائية الأخرى .