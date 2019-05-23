بالفيديو.. الأمير محمد بن عبدالرحمن يحتضن الأيتام خلال مشاركتهم الإفطار 

علي القحطاني(صدى):

بدا في مقطع فيديو لحظة استقبال الأطفال للأمير محمد بن عبدالرحمن بالورود، حيث قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بمصافحة الأطفال واحتضانهم، قائلا: “جاي علشانكم مب علشانهم ترى”.

وجاء ذلك خلال مشاركة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض “إنسان”، إفطارهم الرمضاني السنوي أمس الأربعاء، في مقر نادي إنسان الاجتماعي.

وقام الأمير بالاطلاع على نشاطات الجمعية وتحدث مع أبنائها وشاركهم بعض الفعاليات والتقط معهم الصور التذكارية.