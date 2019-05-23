بالفيديو.. الإطاحة بمقيم نفذ عمليات احتيال بملايين الريالات

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمقيم يحمل جنسية عربية نفذّ عمليات احتيال ونصب على مؤسسات خاصة واشخاص تقدر بملايين الريالات .

ووفقاً لأحد الحالات ، فقد قام المقيم بإقناع احد المواطنين بإنشاء مؤسسة خاصة بإسمه على ان يقوم الوافد بإدارتها ومن ثم اصدر شيكات للمؤسسة ووقع صاحبها “على بياض ” .

واسفرت تلك العملية عن وقوع المواطن وزوجته في قضايا بمبالغ تقدر بنحو15 مليون ريال ويقبعان في السجن الآن على أثر تلك العمليات .

ووفقاً لفيديو منشور على احد حسابات موقع ” سناب شات ” فقد قامت الأجهزة الأمنية بمتابعته على مدار ثلاثة اشهر والإيقاع به خلال احدى عملياته مع شركة كان يتفق معها على استلام بضائع بمبلغ 3 ملايين ريال .

وكان المحتال قد اعتاد على مثل هذه الإتفاقات على ان يسدد قيمة البضائع بسعر أعلى بعد فترة تأجيل ، إلا انه كان ينصب على اصحاب البضائع .

كما تم العثور معه على شيكات قيمتها 10 مليون ريال ، واختام ووثائق لإيهام ضحاياه ، وعملات نقدية مزورة .