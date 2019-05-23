بالفيديو.. الإطاحة بمقيم نفذ عمليات احتيال بملايين الريالات
تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمقيم يحمل جنسية عربية نفذّ عمليات احتيال ونصب على مؤسسات خاصة واشخاص تقدر بملايين الريالات .
ووفقاً لأحد الحالات ، فقد قام المقيم بإقناع احد المواطنين بإنشاء مؤسسة خاصة بإسمه على ان يقوم الوافد بإدارتها ومن ثم اصدر شيكات للمؤسسة ووقع صاحبها “على بياض ” .
واسفرت تلك العملية عن وقوع المواطن وزوجته في قضايا بمبالغ تقدر بنحو15 مليون ريال ويقبعان في السجن الآن على أثر تلك العمليات .
ووفقاً لفيديو منشور على احد حسابات موقع ” سناب شات ” فقد قامت الأجهزة الأمنية بمتابعته على مدار ثلاثة اشهر والإيقاع به خلال احدى عملياته مع شركة كان يتفق معها على استلام بضائع بمبلغ 3 ملايين ريال .
وكان المحتال قد اعتاد على مثل هذه الإتفاقات على ان يسدد قيمة البضائع بسعر أعلى بعد فترة تأجيل ، إلا انه كان ينصب على اصحاب البضائع .
كما تم العثور معه على شيكات قيمتها 10 مليون ريال ، واختام ووثائق لإيهام ضحاياه ، وعملات نقدية مزورة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25813 ] نشر منذ 4 ساعات
بارك الله في رجال الامن
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5625 ] نشر منذ 4 ساعات
تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمقيم يحمل جنسية عربية ؟؟؟ لماذا يتم التحفظ على جنسية ،نصاب ومزور ومتخفي عن العدالة مثل حالة صاحب هذا الجرم والأفعال الشنيعة،
وبالنسبة للأخوة والأخوات السعوديين ،من من يسلمون أرقابهم لهذا وأمثاله،نقول لهن:-
#_العاقل من إتعض بغيره،
#_من طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء.
————————-
#_لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى إليهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5625 ] نشر منذ 3 ساعات
تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمقيم يحمل جنسية عربية ؟؟؟ لماذا يتم التحفظ على جنسية ،نصاب ومزور ومتخفي عن العدالة مثل حالة صاحب هذا الجرم والأفعال الشنيعة،
وبالنسبة للأخوة والأخوات السعوديين ،من من يسلموا أرقابهم لهذا وأمثاله،نقول لهم:-
#_العاقل من إتعض بغيره،
#_من طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء.
————————-
#_لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى إليهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5294 ] نشر منذ 2 ساعتين
عساهم على القوه
زائر[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يسلط على الحراميه
qlq[ عدد التعليقات: 4929 ] نشر منذ 24 دقيقة
…
بارك الله فيكم