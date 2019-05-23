توفر وظائف هندسية شاغرة بشركة ” نوماك “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” نوماك ” لتحلية المياه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة باختصاصات هندسية في الشعيبة، وفقًا للمسميات التالية:

Planning Engineer

Condition Monitoring Engineer – Shuaibah

Technical Support Manager

Mechanical Engineer

Outage Manager – Steam Turbines

Outage Manager Gas Turbines

Electrical Supervisor – Shuaibah

Local Operator – Qurrayah

Reporting , treasury and compliance manager

Mechanical Supervisor – Shuaibah

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

:هنا