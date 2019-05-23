توفر وظائف هندسية شاغرة بشركة ” نوماك “
أعلنت شركة ” نوماك ” لتحلية المياه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة باختصاصات هندسية في الشعيبة، وفقًا للمسميات التالية:
Planning Engineer
Condition Monitoring Engineer – Shuaibah
Technical Support Manager
Mechanical Engineer
Outage Manager – Steam Turbines
Outage Manager Gas Turbines
Electrical Supervisor – Shuaibah
Local Operator – Qurrayah
Reporting , treasury and compliance manager
Mechanical Supervisor – Shuaibah
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:
:هنا
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