استثناء نشاطات نظام المطبوعات من السعودة شرط موافقة هيئة الاستثمار

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الشورى على استثناء نشاطات نظام المطبوعات من السعودة شرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار ؛ وذلك بهدف فتح الاستثمار في الإعلام وأنشطته المختلفة لغير السعوديين.

ووفقًا للمادة الثانية من هذا النظام تخضع لأحكامه نشاطات ” المطبوعات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنشر والتوزيع والخدمات الصحفية والمطابع ” .

وكذلك المكتبات والرسم والخط والتصوير الفوتوغرافي واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة والتسجيلات الصوتية والأسطوانات.

كما يشمل أيضًا الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية والدعاية والإعلان والعلاقات العامة، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها والنسخ والاستنساخ.