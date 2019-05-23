جماهير الهلال غاضبة من تغريدة ” المريسل ”
أثار الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل، غضب جماهير نادي الهلال، بعد تغريدته الساخرة التي كتبها وتضمنت إساءة غير مباشرة للهلال وجماهيره.
وأشار المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: ” معروف أن البنت اللي تشجع النصر يقال عنها نصراوية و اللي تشجع الهلال هلالية و اللي تشجع الاتحاد اتحادية و اللي تشجع الأهلي أهلاوية طيب اللي تشجع الطائي وش يقال عنها !؟”.
وأردف الهلاليون أنه لا يصح أن يخرج هذا الكلام من إعلامي، يُفترض أن يكون قدوة للجماهير والمتابعين، مطالبين إدارة الهلال باتخاذ إجراءات قانونية ضد المريسل، وعدم السكوت على تجاوزاته المستمرة بحق الهلال منذ فترة طويلة.
خالد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف الكثير ممن تصدروا المشهد الاعلامي وليس المريسل وحده سواء على شاشات التلفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي يسيئون لانفسهم وللاندية المنافسه ومع ذلك لم نرى من يردعهم
زمبه[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة
طاقيه تدل على الدروشه 😂😂😂
ظافري[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب تزعلوا ليه ويش فيها الطاقيه وبعدين صرتم ماركه عالميه باسم الطاقيه مبروك عليكم ياطاقيه
فهد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 48 دقيقة
يااخي يعني قال طاقيه ويش فيها …
بعدين خلونا نفرفش شوي …..
يعني حتى الفرفشه تحرمونا منها …..
زوران[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 35 دقيقة
اكتبوا في قوقل :
داود الشريان مع ناصر القصبي عندما اهداه طاقيه
طيب ليش مازعلتوا من داود الشريان ولا ناصر القصبي
أبو لانا[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 17 دقيقة
طاقيه فوق الرأس وكلن يلبسها لكن جمهور البامبرز 😂 ماااركه لكم 😂
أبو لانا[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 13 دقيقة
طاقيه فوق الرأس وكلن يلبسها أهون من جمهور البامبرز ماااركه لكم يالفقر 😂
مزاجي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 10 دقائق
للمعلومية كلمة طاقية أطلقت على جمهور الرياض عامة من قبل جماهير جدة مثل ما أطلق جمهور الرياض على جمهور جدة كدش يعني بالعربي سواء نصراوي أو شبابي أوهلالي أو أي فريق من الرياض هو طاقية لا تضحك على نفسك وتحسب طاقية على الهلال فقط
مزاجي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 10 دقائق
للمعلومية كلمة طاقية أطلقت على جمهور الرياض عامة من قبل جماهير جدة مثل ما أطلق جمهور الرياض على جمهور جدة كدش يعني بالعربي سواء نصراوي أو شبابي أوهلالي أو أي فريق من الرياض هو طاقية لا تضحك على نفسك وتحسب طاقية على الهلال فقط
مزاجي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 10 دقائق
للمعلومية كلمة طاقية أطلقت على جمهور الرياض عامة من قبل جماهير جدة مثل ما أطلق جمهور الرياض على جمهور جدة كدش يعني بالعربي سواء نصراوي أو شبابي أوهلالي أو أي فريق من الرياض هو طاقية لا تضحك على نفسك وتحسب طاقية على الهلال فقط
مزاجي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق
للمعلومية كلمة طاقية أطلقت على جمهور الرياض عامة من قبل جماهير جدة مثل ما أطلق جمهور الرياض على جمهور جدة كدش يعني بالعربي سواء نصراوي أو شبابي أوهلالي أو أي فريق من الرياض هو طاقية لا تضحك على نفسك وتحسب طاقية على الهلال فقط
مزاجي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق
للمعلومية كلمة طاقية أطلقت على جمهور الرياض عامة من قبل جماهير جدة مثل ما أطلق جمهور الرياض على جمهور جدة كدش يعني بالعربي سواء نصراوي أو شبابي أوهلالي أو أي فريق من الرياض هو طاقية لا تضحك على نفسك وتحسب طاقية على الهلال فقط