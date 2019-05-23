جماهير الهلال غاضبة من تغريدة ” المريسل ” 

ماجد محمد(صدى):

أثار الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل، غضب جماهير نادي الهلال، بعد تغريدته الساخرة التي كتبها وتضمنت إساءة غير مباشرة للهلال وجماهيره.

وأشار المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: ” معروف أن البنت اللي تشجع النصر يقال عنها نصراوية و اللي تشجع الهلال هلالية و اللي تشجع الاتحاد اتحادية و اللي تشجع الأهلي أهلاوية طيب اللي تشجع الطائي وش يقال عنها !؟”.

وأردف الهلاليون أنه لا يصح أن يخرج هذا الكلام من إعلامي، يُفترض أن يكون قدوة للجماهير والمتابعين، مطالبين إدارة الهلال باتخاذ إجراءات قانونية ضد المريسل، وعدم السكوت على تجاوزاته المستمرة بحق الهلال منذ فترة طويلة.