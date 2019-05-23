بالفيديو.. ريم عبدالله عن العاصوف: جسدت شخصيتي بعد عدة جلسات تحضيرية

الرياض(صدى):

كشفت ريم عبد الله، عن كواليس تحضيرها لمسلسل ” العاصوف ” ، مشيرة إلى أنها جسدت شخصيتها بالمسلسل بعد عدة جلسات تحضيرية.

وقالت ” ريم ” خلال استضافتها في برنامج “ مجموعة إنسان ” المُذاع على قناة ” إم بي سي ” ، أن الحلو في الموضوع هو أن ” أبو راكان ” كان حريصًا على البروفة قبل المشهد وهذا الشيء أعطاني هذا الحث.

وتابعت: ” أقدر أقلد أبو راكان لكن لما أشوفه أنسى الموضوع ” ، مشيرة إلى أنها من بين المقولات التي تجذبها في شخصية أبو راكان خلال التصوير هي قوله ” هلا يابوي ” .

وفي ذات السياق، تحدث فريق عمل المسلسل عن شخصية “ أبو راكان ” خلال التصوير، حيث أشار حبيب الحبيب، إنه إذا أراد استفزاز عبد الرحمن الزايد يقوم بالتصفير.

وذلك لأن لديه “ صافرة ” قوية تجعل “ الزايد ” يترك التصوير ويخرج من اللوكيشن.