طرق فعًالة للحفاظ على إطارات السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة

أميرة خالد(صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد احتمال تعرض إطارات السيارة للتلف كونها مطاطية وممتلئة بالهواء الأمر الذي قد يعرض قائدها لكارثة .

واكد خبراء السيارات على ضرورة اتباع تلك النصائح :

1-فحص ضغط الهواء: مرة كل اسبوعين على الأقل للتأكد من عدم ارتفاع ضغط الهواء وبالتالي تعرضها للتلف او انخفاضه مما يزيد من احتكاكها بالأرض وتآكل الحروف .

2-فحص الإطارات : خاصة ً الجدران الجانبية للتأكد من سلامتها مع فحص الإطار الإحتياطي ايضاً .

3-الترصيص : فيجب ترصيص الجنوط فور الشعور بإهتزاز السيارة وعدم اهماله .

4-عدم الحمولة الزائدة : حيث تزيد الحمولة من احتكاك إطارات السيارة في فصل الصيف وقد يعرضها للإنفجار .

5-تغيير الإطارات مع دخول الصيف ، فهناك إطارات مزودة بإمكانيات خاصة لإرتفاع درجات الحرارة .

6-فحص نظام التعليق : فالإنحراف اثناء القيادة يؤثر على سلامة ادوات التعليق وبالتالي يؤثر على الإطارات .