” سرب ” يطلق برنامج تدريبي منتهى بالتوظيف بمجالات الخطوط الحديدية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ” سرب ” عن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم الاختصاصي في إحدى مجالات الخطوط الحديدية السعودية؛ وذلك من أجل العمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار “، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* االمجالات

قيادة القطارات.

صيانة العربات والقطارات.

التحكم والإشارات.

صيانة السكك.

* الشروط

أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية.

أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة في القسم العلمي بمعدل لا ينخفض عن 80 بالمئة.

ألا تنخفض درجة اختبار قياس عن 70 بالمئة.

يجب أن تكون أعمار المتقدمين تتراوح بين 18 و23 عام.

أن يجتاز المتقدمين الفحص الطبي.

أن يجتاز المتقدمين اختبار القبول، والمقابلات الشخصية.

ألا يكون المتقدمين قد استفادوا من دعم صندوق الموارد البشرية هدف.

* المميزات

التوظيف سيكون مباشرة عند القبول في سار (الشركة السعودية للخطوط الحديدية).

سيحصل المقبولين على كل مزايا الموظفين المسجلين في التأمينات، والتأمين الطبي، والإجازات السنوية المدفوعة.

سيحصل المتقدمين على راتب 2000 ريال خلال فترة التدريب في السنة الأولى، و3000 ريال في السنة الثانية.

وأشار المعهد إلى أن الفصل التدريبي للمقدمين المقبولين سيبدأ في يوم الأحد 9/1/1440 هجري، والموافق ل 8/9/2019 ميلادي.

فيما سيتم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء في تاريخ 22/5/2019 ميلادي، ويغلق في يوم الخميس في تاريخ 27/6/2019 ميلادي.

ودعا الراغبين في الالتحاق بالبرنامج المنتهي بالتوظيف، للتقديم عبر الرابط التالي:هنا