طريقة الحصول على ابتسامة جذابة بغمازات طبيعية في الخدين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تبحث الكثير من النساء عن طرق لظهور الغمازات في وجهها أثناء الإبتسامة لما هو معروف عنها بكونها احدى علامات الجمال .

وعلى الرغم من ان الغمازات تظهر نتيجة لعيب في عضلات الوجه وبالتالي فهي وراثية ، إلا ان تطور الطب كشف عن جراحات تجميلية آمنة يمكن من خلالها ظهور الغمازات بشكل طبيعي .

وتستغرق تلك العمليات نصف ساعة فقط من خلال التخدير الموضعي ، لتظهر الغمازات بعد تلك الجراحة فور العملية حتى من دون ان تبتسمي لكن بعد اسابيع سيقتصر ظهورها عند الإبتسامة فقط .

وهناك بعض المضاعفات لتلك الجراحة لكنها غير مخيفة ، فهي عبارة عن بعض التورم البسيط مع ضعف في عضلات الخد قد تستمر بعض الأيام لكنها تختفي بعد ذلك .