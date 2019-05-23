طريقة الحصول على ابتسامة جذابة بغمازات طبيعية في الخدين
تبحث الكثير من النساء عن طرق لظهور الغمازات في وجهها أثناء الإبتسامة لما هو معروف عنها بكونها احدى علامات الجمال .
وعلى الرغم من ان الغمازات تظهر نتيجة لعيب في عضلات الوجه وبالتالي فهي وراثية ، إلا ان تطور الطب كشف عن جراحات تجميلية آمنة يمكن من خلالها ظهور الغمازات بشكل طبيعي .
وتستغرق تلك العمليات نصف ساعة فقط من خلال التخدير الموضعي ، لتظهر الغمازات بعد تلك الجراحة فور العملية حتى من دون ان تبتسمي لكن بعد اسابيع سيقتصر ظهورها عند الإبتسامة فقط .
وهناك بعض المضاعفات لتلك الجراحة لكنها غير مخيفة ، فهي عبارة عن بعض التورم البسيط مع ضعف في عضلات الخد قد تستمر بعض الأيام لكنها تختفي بعد ذلك .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 14 ساعة
من الله يزينها من الناس ياشينها
ابونايف[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 10 ساعات
الغمازات من علامات الجمال والله فيه ناس عليهم غمازات وقروده يمكن انهم مسوين عمليه ههههه