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طريقة الحصول على ابتسامة جذابة بغمازات طبيعية في الخدين

طريقة الحصول على ابتسامة جذابة بغمازات طبيعية في الخدين
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تبحث الكثير من النساء عن طرق لظهور الغمازات في وجهها أثناء الإبتسامة لما هو معروف عنها بكونها احدى علامات الجمال .

وعلى الرغم من ان الغمازات تظهر نتيجة لعيب في عضلات الوجه وبالتالي فهي وراثية ، إلا ان تطور الطب كشف عن جراحات تجميلية آمنة يمكن من خلالها ظهور الغمازات بشكل طبيعي .

وتستغرق تلك العمليات نصف ساعة فقط من خلال التخدير الموضعي ، لتظهر الغمازات بعد تلك الجراحة فور العملية حتى من دون ان تبتسمي لكن بعد اسابيع سيقتصر ظهورها عند الإبتسامة فقط .

وهناك بعض المضاعفات لتلك الجراحة لكنها غير مخيفة ، فهي عبارة عن بعض التورم البسيط مع ضعف في عضلات الخد قد تستمر بعض الأيام لكنها تختفي بعد ذلك .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 10 ساعات

الغمازات من علامات الجمال والله فيه ناس عليهم غمازات وقروده يمكن انهم مسوين عمليه ههههه

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