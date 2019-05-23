بالفيديو.. شخص يدعو على فاسدي الأردن عند الكعبة ويبرر: ” الجوع مر “
أظهر مقطع فيديو صوت شخص عند باب الكعبة يدعو على من أسماهم ” الفاسدين ” في الأردن.
وبدا الشخص في المقطع المتداول وهو يدعو ويتضرع طارقاً باب الكعبة، كما طلب من الله أن يبتلي الفاسدين في الأردن بالأمراض وأمور غيرها، مبينا أنهم أكلوا أموال الناس، وتسببوا بفقرهم.
وأوضح أن الجوع مرّ، كما حظي الفيديو بدهشة واستغراب رواد التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا من المقطع، بعدما حقق مشاهدات عالية.
قاسم[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 16 ساعة
الظاهر خربت بين الرياض وعمان
الموضوع تصفية حسابات بخصوص صفقة القرن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25818 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تقبل الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 14 ساعة
من قال يارب كفاه الله لايبلانا من الظالمين
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5330 ] نشر منذ 12 ساعة
كيف تسمحون لتعليق رقم واحد بنشر هالسموم