بالفيديو.. شخص يدعو على فاسدي الأردن عند الكعبة ويبرر: ” الجوع مر “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو صوت شخص عند باب الكعبة يدعو على من أسماهم ” الفاسدين ” في الأردن.

وبدا الشخص في المقطع المتداول وهو يدعو ويتضرع طارقاً باب الكعبة، كما طلب من الله أن يبتلي الفاسدين في الأردن بالأمراض وأمور غيرها، مبينا أنهم أكلوا أموال الناس، وتسببوا بفقرهم.

وأوضح أن الجوع مرّ، كما حظي الفيديو بدهشة واستغراب رواد التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا من المقطع، بعدما حقق مشاهدات عالية.