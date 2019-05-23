  • الجمعة 24

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. هل خطيبك يكبرك في العمر.. إليكي مزايا تؤكد صحة اختيارك

هل خطيبك يكبرك في العمر.. إليكي مزايا تؤكد صحة اختيارك

هل خطيبك يكبرك في العمر.. إليكي مزايا تؤكد صحة اختيارك
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تفضل بعض النساء الإرتباط برجل يكبرهن في العمر مقارنةً بالشباب اللذين يكونون في مثل اعمارهن او اكبر بسنوات قريبة .
وربما تعزي المرأة ذلك إلى رغبتها في الإرتباط برجل يتصف بالإتزان والحكمة إلا ان موقع “بي إس آي لوف يو” كشف عن مزايا عديدة لتلك الحالات :

1-التشجيع على قبول الذات : فالرجل الأكبر سناً لديه القدرة على تقبل الآخرين كما هم بغض النظر عن نقدهم ، لذا فسيمنحك المزيد من الثقة بالنفس وتشجيعك على قبول ذاتك رغم الصفات التي قد تفتقدينها .

2-المزيد من الصبر : فخبراته ومعاملاته اليومية ستجعله بالطبع يقدر ظروفك ويتحلى بالصبر معكي .

3-الأفكار الناضجة : فهو كنز لكي لكي تتعلمي منه كيفية مواجهة المواقف او ايجاد حلول لمشاكلك .

4-التواصل المنفتح : فسيكون اكثر انفتاحاً ونضجاً بحكم سنوات الخبرة ورؤية المواقف بعيداً عن الأحكام الغريزية .

5- اكثر استقراراً : فالطبع قد ساعده فرق السنوات بينكما على بناء مستقبله ووضع نسق معين لحياته ، وبالتالي ستشعرين معه بالإستقرار والسكينة .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 3 ساعات

بنات هالزمن عباقره ما تفرق معهم لا تضيعون وقتكم بالدراسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *