هل خطيبك يكبرك في العمر.. إليكي مزايا تؤكد صحة اختيارك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تفضل بعض النساء الإرتباط برجل يكبرهن في العمر مقارنةً بالشباب اللذين يكونون في مثل اعمارهن او اكبر بسنوات قريبة .

وربما تعزي المرأة ذلك إلى رغبتها في الإرتباط برجل يتصف بالإتزان والحكمة إلا ان موقع “بي إس آي لوف يو” كشف عن مزايا عديدة لتلك الحالات :

1-التشجيع على قبول الذات : فالرجل الأكبر سناً لديه القدرة على تقبل الآخرين كما هم بغض النظر عن نقدهم ، لذا فسيمنحك المزيد من الثقة بالنفس وتشجيعك على قبول ذاتك رغم الصفات التي قد تفتقدينها .

2-المزيد من الصبر : فخبراته ومعاملاته اليومية ستجعله بالطبع يقدر ظروفك ويتحلى بالصبر معكي .

3-الأفكار الناضجة : فهو كنز لكي لكي تتعلمي منه كيفية مواجهة المواقف او ايجاد حلول لمشاكلك .

4-التواصل المنفتح : فسيكون اكثر انفتاحاً ونضجاً بحكم سنوات الخبرة ورؤية المواقف بعيداً عن الأحكام الغريزية .

5- اكثر استقراراً : فالطبع قد ساعده فرق السنوات بينكما على بناء مستقبله ووضع نسق معين لحياته ، وبالتالي ستشعرين معه بالإستقرار والسكينة .