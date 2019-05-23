هل خطيبك يكبرك في العمر.. إليكي مزايا تؤكد صحة اختيارك
تفضل بعض النساء الإرتباط برجل يكبرهن في العمر مقارنةً بالشباب اللذين يكونون في مثل اعمارهن او اكبر بسنوات قريبة .
وربما تعزي المرأة ذلك إلى رغبتها في الإرتباط برجل يتصف بالإتزان والحكمة إلا ان موقع “بي إس آي لوف يو” كشف عن مزايا عديدة لتلك الحالات :
1-التشجيع على قبول الذات : فالرجل الأكبر سناً لديه القدرة على تقبل الآخرين كما هم بغض النظر عن نقدهم ، لذا فسيمنحك المزيد من الثقة بالنفس وتشجيعك على قبول ذاتك رغم الصفات التي قد تفتقدينها .
2-المزيد من الصبر : فخبراته ومعاملاته اليومية ستجعله بالطبع يقدر ظروفك ويتحلى بالصبر معكي .
3-الأفكار الناضجة : فهو كنز لكي لكي تتعلمي منه كيفية مواجهة المواقف او ايجاد حلول لمشاكلك .
4-التواصل المنفتح : فسيكون اكثر انفتاحاً ونضجاً بحكم سنوات الخبرة ورؤية المواقف بعيداً عن الأحكام الغريزية .
5- اكثر استقراراً : فالطبع قد ساعده فرق السنوات بينكما على بناء مستقبله ووضع نسق معين لحياته ، وبالتالي ستشعرين معه بالإستقرار والسكينة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب. طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب. طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41017 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب. طيب
ابونايف[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 3 ساعات
بنات هالزمن عباقره ما تفرق معهم لا تضيعون وقتكم بالدراسة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13748 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله ماهي بعمره بعقله😊😂