84 معلمة بديلة يتهمن تعليم الطائف بحرمانهن من التثبيت.. والأخير يرد

الطائف(صدى):

قامت 84 معلمة بديلة باتهام تعليم الطائف بالتسبب بحرمانهن من التثبيت، رغم صدور أمر سامٍ بذلك عام 1432هـ.

حيث أشاروا إلى أن إدارة تعليم الطائف جزأت الأمر السامي الذي تضمن تثبيت كل المعلمات البديلات ومحو الأمية.

وأوضحت المعلمات أنهن فوجئن بتجاوزهن وعندما استفسرن كان المبرر تعرض الأرشيف للحريق وتلف جميع المستندات، حيث أكدن على حقهن في التثبيت.

وعن ذلك، قال المتحدث الإعلامي بإسم إدارة تعليم الطائف، أنها أكملت أوراق المعلمات البديلات منذ وقت مبكر ورفعت بها إلى وزارة التعليم لاستكمال إجراءاتها، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .